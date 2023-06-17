Байден хочет встретиться с Си Цзиньпинем в ближайшие месяцы, - Bloomberg

Президент Джо Байден заявил, что надеется встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Байден предположил, что лидеры Китая не знали подробностей о якобы шпионском воздушном шаре, который США сбили в феврале.
"Китай имеет некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами... Я думаю, что воздушный шар вызвал не то, за что его сбили. Но я не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит", - сказал Байден.
Издание передает, что по мнению Байдена, ситуация с пулей была для Китая более неудобной чем преднамеренной.
Недавно Wall Street Journal сообщил, что Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.
Однако представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.
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