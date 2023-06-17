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Байден хочет встретиться с Си Цзиньпинем в ближайшие месяцы, - Bloomberg

Фото: китайский президент Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Джо Байден заявил, что надеется встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Байден предположил, что лидеры Китая не знали подробностей о якобы шпионском воздушном шаре, который США сбили в феврале.

"Китай имеет некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами... Я думаю, что воздушный шар вызвал не то, за что его сбили. Но я не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит", - сказал Байден.

Издание передает, что по мнению Байдена, ситуация с пулей была для Китая более неудобной чем преднамеренной.

Отношения между Китаем и США

база на Кубе

Недавно Wall Street Journal сообщил, что Китай может разместить на Кубе секретную шпионскую базу, которая будет наблюдать за США.

Однако представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь