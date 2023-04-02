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Байден хоче заборонити продаж штурмової зброї американцям

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США, Неділя 02 квітня 2023 19:12
Байден хоче заборонити продаж штурмової зброї американцям Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір заборонити продаж штурмової зброї громадянам країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена у Twitter.

Байден нагадав, що вжив заходів для того, аби приборкати нелегальний обіг зброї та притягнути до відповідальності тих, хто нею торгує. Так, президент США підписав перший великий закон про безпеку зброї за три десятиліття, який завадить зброї потрапити до небезпечних рук.

"Настав час продовжити цей прогрес. Настав час заборонити штурмову зброю", - написав Байден.

Нагадаємо, президент США доручив прискорити заходи для зниження насильства із застосуванням особистої вогнепальної зброї.

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