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У США посилять заходи проти збройного насильства. Байден підписав указ

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США, Четвер 30 березня 2023 22:42
У США посилять заходи проти збройного насильства. Байден підписав указ Фото: У США посилять заходи проти збройного насильства. Байден підписав указ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Споучених Штатів Америки Джо Байден підписав наказ про активізацію роботи щодо посилення заходів для зниження насильства із застосуванням особистої вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Байден доручив прискорити розробку заходів, які будуть спрямовані на зменшення загрози неправомірного застосування громадянами особистої зброї.

Основними напрямками роботи будуть заходи, направлені на зменшення доступу до вогнепальної зброї для людей, які становлять суспільну загрозу, посилять відповідальність виробників зброї щодо контролю за її розповсюдженням та збільшать підтримку для громад, які постраждали від насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

    Нагадаємо, що 22 січня в Монтерей-Парк, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули. Підозрюваний покінчив життя самогубством при спробі затримання.

    В той же день сталася стрілянина в місті Батон-Руж, штат Луізіана. Поранень зазнали 12 людей.

    А 23 січня троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей в американському місті Де-Мойн, штат Айова - двоє учнів зазнали смертельних поранень.

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