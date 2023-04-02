ua ru
Вс, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден хочет запретить продажу штурмового оружия американцам

Новина українською →
США, Воскресенье 02 апреля 2023 19:12
Байден хочет запретить продажу штурмового оружия американцам Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Администрация президента США Джо Байдена намерена запретить продажу штурмового оружия гражданам страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.

Байден напомнил, что принял меры для того, чтобы обуздать нелегальное обращение оружия и привлечь к ответственности тех, кто им торгует. Так, президент США подписал первый крупный закон о безопасности оружия за три десятилетия, который помешает оружию попасть в опасные руки.

"Пора продолжить этот прогресс. Пора запретить штурмовое оружие", - написал Байден.

Напомним, президент США поручил ускорить меры по снижению насилия с применением личного огнестрельного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
В Украине повышают пенсии. Кому сделают перерасчет в апреле
В Украине повышают пенсии. Кому сделают перерасчет в апреле
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций