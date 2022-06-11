Байден говорит, что Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении. В ОП ответили

"У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, которая базировалась на качественных разведках/данных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров. Вопрос всегда был только в том, каким именно будет объем вторжения? Несомненно, объем вторжения, который мы увидели 24 февраля, шокировал многие страны, включая наших партнеров" , - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что мы так распределили оружие, что у оккупантов не получилось его уничтожить.

"То есть. Еще раз повторю: Украина понимала намерения россиян, ждала на тот или иной агрессивный сценарий, готовилась к нему. О чем свидетельствует, среди прочего, распределение складов боеприпасов и оружия в целом",- объясняет Подоляк.

Он отметил, что молниеносная реакция на многоуровневое вторжения и развитие оборонных возможностей, эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломали первичные российские планы.

"С другой стороны, повторюсь, объем вторжения, интенсивность обстреляв всей территории нашей страны, действительно нельзя было предвидеть. И если исходить из итогового российского сценария - атака крылатыми ракетами подавляющего большинства наших регионов - тогда эвакуации подлежала бы вся страна. Считаю, что это просто невозможно даже обсуждать", - утверждает Подоляк.

При этом он обращает внимание, что так нелепо обвинять Украину, если некоторые лидеры и сами не смогли остановить ее полномасштабную агрессию.

"А вот что важно, потому что скорость, с которой перестроились гос/управления на военные рельсы и практически молниеносный выход нашей страны из шока. Ну и наконец, ключевое, мне кажется, что глупо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против гораздо ресурснішого оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная...", - подытожил Подоляк.

Что сказал Байден?

Накануне агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением президента США Джо Байдена. Он утверждает, что якобы президент Украины Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждение о том, что Россия вторгнется в Украину в феврале.



"Я знаю, что много кто считал, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели сведений для подтверждения, что он (Путин) собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие", - говорит Байден.

Напомним, как ранее рассказывал глава государства, до начала полномасштабного российского вторжения некоторые западные партнеры предлагали Украине рыть окопы. На что наша страна отвечала - дайте нам оружие.

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