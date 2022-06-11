Байден каже, що Зеленський ігнорував попередження про вторгнення. В ОП відповіли

"У Володимира Зеленського на столі постійно знаходилася відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідках/даних. Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів. Питання завжди було лише у тому, яким саме буде обсяг вторгнення? Поза сумнівом, обсяг вторгнення, який ми побачили 24 лютого, шокував багато країн, включаючи наших партнерів", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, підготовкою України до можливого сценарію було те, що ми так розподілили зброю, що в окупантів не вийшло її знищити.

"Тобто. Ще раз повторю: Україна розуміла наміри росіян, чекала на той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього. Про що свідчить, серед іншого, розподіл складів боєприпасів і зброї в цілому", - пояснює Подоляк.

Він зауважив, що блискавична реакція на багаторівневе вторгнення та розбудова оборонних можливостей, ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, різко зламали первинні російські плани.

"З іншого боку, повторюся, обсяг вторгнення, інтенсивність обстрілявши всієї території нашої країни, справді не можна було передбачити. І якщо виходити з підсумкового російського сценарію - атака крилатими ракетами переважної більшості наших регіонів - тоді евакуації підлягала б вся країна. Вважаю, що це просто неможливо навіть обговорювати", - стверджує Подоляк.

При цьому він звертає увагу, що безглуздо так звинувачувати Україну, якщо деякі лідери й самі не змогли зупинити її повномасштабну агресію.

"А ось що важливо, тому що швидкість, з якою перебудувалося держ/управління на військові рейки та практично блискавичний вихід нашої країни із шоку. Ну і нарешті, ключове, мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, чудово їх знаючи…", - підсумував Подоляк.

Що сказав Байден?

Напередодні агенство Bloomberg опублікувало матеріал із заявою президента США Джо Байдена. Він стверджує, що нібито президент України Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну в лютому.



"Я знаю, що багато хто вважав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін) збирався перетинати кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших", - каже Байден.

Нагадаємо, як раніше розповідав глава держави, до початку повномасштабного російського вторгнення деякі західні партнери пропонували Україні рити окопи. На що наша країна відповідала - дайте нам зброю.

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