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Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, - Time

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Вашингтон, Пятница 11 июня 2021 16:47
Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, - Time Фото: президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден готовился к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время ежедневных отчетов разведки. В подготовке американского лидера лично принимал участие глава ЦРУ Уильям Бернс.

Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным происходила во время ежедневного брифинга разведки. Главным на них был директор ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бернс.

Издание напоминает, что Бернс работал при госсекретаре Джеймсе Бейкере во время распада Советского Союза и всегда выступал за возвращение к сдерживанию Москвы, как при холодной войне.

"Куда бы он (Путин - ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - сказал один из собеседников издания.

Издание также утверждает, что цель США на саммите состоит в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: "Американцы что-то замышляют против нас".

Статья сопровождается стилизованной под обложку картинкой американского художника Тима О'Брайена. На ней Байден изображен в солнечных очках, в которых отражается Путин.

Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, - Time

Фото: Байден - обложка журнала Time (time.com/Painting by Tim O’Brien for TIME)

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Американский президент пообещал, что заявит Путину о том, что "США вернулись".

Как писало РБК-Украина, недавно в Белом доме оценили, как предыдущие заявления Байдена могут повлиять на ход переговоров с Путиным.

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