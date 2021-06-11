Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, - Time
Президент США Джо Байден готовился к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время ежедневных отчетов разведки. В подготовке американского лидера лично принимал участие глава ЦРУ Уильям Бернс.
Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным происходила во время ежедневного брифинга разведки. Главным на них был директор ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бернс.
Издание напоминает, что Бернс работал при госсекретаре Джеймсе Бейкере во время распада Советского Союза и всегда выступал за возвращение к сдерживанию Москвы, как при холодной войне.
"Куда бы он (Путин - ред.) ни пошел, он должен встречать сопротивление", - сказал один из собеседников издания.
Издание также утверждает, что цель США на саммите состоит в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: "Американцы что-то замышляют против нас".
Статья сопровождается стилизованной под обложку картинкой американского художника Тима О'Брайена. На ней Байден изображен в солнечных очках, в которых отражается Путин.
Фото: Байден - обложка журнала Time (time.com/Painting by Tim O’Brien for TIME)
Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Американский президент пообещал, что заявит Путину о том, что "США вернулись".
Как писало РБК-Украина, недавно в Белом доме оценили, как предыдущие заявления Байдена могут повлиять на ход переговоров с Путиным.