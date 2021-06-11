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Байден, готуючись до зустрічі з Путіним, щодня слухав звіти розвідки, - Time

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Вашингтон, П'ятниця 11 червня 2021 16:47
Байден, готуючись до зустрічі з Путіним, щодня слухав звіти розвідки, - Time Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден готувався до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним під час щоденних звітів розвідки. У підготовці американського лідера особисто брав участь глава ЦРУ Вільям Бернс.

Про це повідомив журнал Time з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, велика частина підготовки Байдена до зустрічі з Путіним відбувалася під час щоденного брифінгу розвідки. Головним на них був директор ЦРУ, колишній посол США в Росії Вільям Бернс.

Видання нагадує, що Бернс працював при держсекретарі Джеймсі Бейкері під час розпаду Радянського Союзу і завжди виступав за повернення до стримування Москви, як при холодній війні.

"Куди б він (Путін - ред.) не пішов, він повинен зустрічати опір", - сказав один зі співрозмовників видання.

Видання також стверджує, що мета США на саміті полягає в тому, щоб Путін пішов із зустрічі зі словами: "американці щось замишляють проти нас".

Стаття супроводжується стилізованою під обкладинку картинкою американського художника Тіма О'брайена. На ній Байден зображений в сонячних окулярах, в яких відбивається Путін.

Байден, готуючись до зустрічі з Путіним, щодня слухав звіти розвідки, - Time

Фото: Байден-обкладинка журналу Time (time.com/Painting by Tim O'brien for TIME)

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Американський президент пообіцяв, що заявить Путіну про те, що"США повернулися".

Як писало РБК-Україна, нещодавно в Білому домі оцінили, як попередні заяви Байдена можуть вплинути на хід переговорів з Путіним.

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