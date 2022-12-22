Байден готовий зустрітися з Путіним: у Білому домі назвали умову

Президент США Джо Байден готовий зустрітися особисто з російським президентом Володимиром Путіним у разі готовності останнього до переговорів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його брифінгу.

"Байден готовий буде зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів, - наголосив координатор зі стратегічних комунікацій.

Раніше Байден заявив, що президент Росії може припинити війну в Україні того ж дня, як ухвалить таке рішення. Але виграти цю війну він не може.

Президент США також зазначив, що російський президент Володимир Путін не має наміру зупиняти несправедливу війну проти України.

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