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Байден готов встретиться с Путиным: в Белом доме назвали условие

Фото: Байден готов встретиться с Путиным, в Белом доме назвали условие (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден готов встретиться лично с российским президентом Владимиром Путиным в случае готовности последнего к переговорам.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его брифинга.

"Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям.

Ранее Байден заявил, что президент России может прекратить войну в Украине в тот же день, как примет такое решение. Но выиграть эту войну он уже не может.

Президент США также отметил, что российский президент Владимир Путин не имеет намерений останавливать несправедливую войну против Украины.

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Владимир ПутинДжозеф Байден