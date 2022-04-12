Байден готовит замену командования НАТО в Европе, - WSJ

Согласно данным источников издания, уже вскоре США назначат нового командующего Объединенных сил США и НАТО в Европе. Также будет назначен и новый командующий силами специальных операций.

Вероятно, что командующего войсками США в Европе и Африке Кристофера Каволи заменит нынешний глава Европейского командования США и Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Новым командующим силами спецопераций (SOCOM) станет действующий глава Объединенного командования силами специальных операций США Брайан Фентон.