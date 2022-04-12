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Байден готує заміну командування НАТО у Європі, - WSJ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готує змінити командування американських військ й сил НАТО у Європі. Попередні командувачі, ймовірно, підуть зі своїх посад у порядку штатної ротації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Згідно з даними джерел видання, вже незабаром США назначать нового командувача об'єднаних сил США та НАТО в Європі. Також буде призначено й нового командувача силами спеціальних операцій.

Ймовірно, що командувача військ США в Європі та Африці Крістофера Каволі замінить нинішній голова Європейського командування США та Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс.

Новим командувачем сил спецоперацій (SOCOM) стане чинний голова Об'єднаного командування силами спеціальних операцій США Брайан Фентон.

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НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден