UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден готов к активному участию в решении ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, если возникнет такая необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

Отметим, один из журналистов задал вопрос о том, почему Байден не принял более активное участие в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран.

"Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это является подходящим и наиболее конструктивным шагом вперед. У нас также есть очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром", - отметила Псаки.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонной беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Москве следует отвести войска от границы с Украиной, если она не собирается вторгаться.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым переговорам Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаДжозеф БайденВторжение России в Украину