Байден готов к активному участию в решении ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации вокруг Украины. В частности, если возникнет такая необходимость.

Отметим, один из журналистов задал вопрос о том, почему Байден не принял более активное участие в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран.

"Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это является подходящим и наиболее конструктивным шагом вперед. У нас также есть очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе сегодня утром", - отметила Псаки.