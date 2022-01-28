Австрийский канцлер связал рост цен на газ с "конфликтом России и Украины"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что конфликт России и Украины сказывается на росте цен на газ в Европе. Ситуацию ухудшают признаки того, что Россия готовит вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Конечно, конфликтная ситуация между Украиной и Россией является также драйвером цены на газ. Ситуация там более чем напряженная. Становится больше признаков, что Россия обладает достаточными военными мощностями, чтобы пойти на частичное вторжение", - заявил Нехаммер.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках сжиженного газа в Европу. Другие источники ищут на случай, если Россия решится на вторжение в Украину и в отношении нее будут введены жесткие санкции.

Отметим, сегодня европейское издание Euractiv со ссылкой на источник в НАТО опубликовало материал, в котором говорится, что в Североатлантическом альянсе признают, что Россия не планирует вторжение в Украину.