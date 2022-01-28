Байден і глава Єврокомісії обговорили постачання газу на випадок непередбачених обставин

Президент США Джо Байден і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен обговорили постачання газу на випадок непередбачених обставин. Сторони також підтвердили необхідність забезпечити енергобезпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Джо Байдена і Урсули фон дер Ляйен.

"Ми віддані енергетичній безпеці та стійкості Європи, а також прискоренню глобального переходу до екологічно чистої енергії", - йдеться в заяві.

Байден і глава Єврокомісії закликали країни-виробники енергії приєднатися в забезпеченні стабільності і хорошого постачання світових енергетичних ринків.

"Ми маємо намір працювати разом, в тісній співпраці з державами-членами ЄС, над постачання СПГ для забезпечення безпеки постачання і планування на випадок непередбачених обставин", - наголошується в заяві.

Байден та Урсула фон дер Ляйєн підкреслили, що поділяють мету забезпечення енергетичної безпеки України та поступової її інтеграції з європейськими ринками газу та електроенергії.

Також повідомляється, що робота за цими напрямками ведеться і зустріч США і ЄС з енергетики відбудеться 7 лютого.