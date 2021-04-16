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Байден ще розглядає санкції проти "Північного потоку - 2", але це складне питання

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 16 квітня 2021 00:36
Байден ще розглядає санкції проти "Північного потоку - 2", але це складне питання Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

США вивчають варіанти введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Однак це складне питання, оскільки обмеження стосуються американських союзників в Європі.

Про це заявив президент США Джо Байден у відеозверненні, яке транслювала прес-служба Білого дому.

"Північний потік - 2" - це складне питання, що зачіпає наших союзників в Європі ", - сказав Байден, відповідаючи на питання про можливі санкції проти учасників будівництва газопроводу.

Президент США нагадав, що з самого початку виступав проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2". "Однак це все ще є питанням, яке знаходиться" в грі ", - додав він.

Нагадаємо, російський проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. У США наклали санкції на компанії, які беруть участь в цьому проекті, оскільки вважають, що Росія використовує цей проект з метою впливу на Європу. Реалізація проекту була припинена, проте зараз вона продовжилася.

Відзначимо, раніше глава МЗС Німеччини виступив проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України.

РБК-Україна повідомляло, що в Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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