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Байден їде на Близький Схід за радянськими озброєннями для України, - NYT

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Вашингтон, Неділя 10 липня 2022 15:30
Байден їде на Близький Схід за радянськими озброєннями для України, - NYT Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден наступного тижня вирушить у турне країнами Близького Сходу. Один з пунктів порядку - пошук радянських озброєнь для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що адміністрація Байдена не хоче, щоб на президента України Володимира Зеленського чинився тиск для переговорів з Російською Федерацією. Однак офіційні особи сходяться на думці, що Вашингтону буде важко зберегти нинішні темпи підтримки України, оскільки зростає втома від війни по обидві сторони Атлантики.

За деякими оцінками, військові поставки триватимуть як мінімум до другого кварталу 2023 року. І стоїть питання, як довго постачатимуться зброя та боєприпаси без шкоди для самих США.

NYT зазначає, що раніше Вашингтон закликав інші країни надати Україні запаси зброї радянського виробництва, з якою її військові більш знайомі. Цей пункт буде одним з важливих на порядку денному візиту Байдена на Близький Схід, де він зустрінеться з лідерами арабських країн, які свого часу отримували зброю від СРСР.

"Є великий запас, але явно відчувається, що наступні шість місяців будуть дійсно критичними. У наступні півроку ми виявимо, що одна або обидві сторони занадто втомилися і будуть шукати вихід", - підкреслив президент Чиказької ради з глобальних питань і колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.

Крім того, за даними NYT, Байден намагається переконати Бразилію, Китай, Індію та інші країни, які не приєдналися до кампанії з ізоляції Росії, в тому, що США і Україна відкриті для врегулювання шляхом переговорів, але без територіальних поступок.

Нагадаємо, в червні Білий дім заявляв, що Україна все ще потребує постачання радянських озброєнь, оскільки її власні запаси вичерпуються.

Сама Росія обурена тим, що європейські союзники України передають їй радянські озброєння, і погрожує знищувати його дорогою на передову.

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