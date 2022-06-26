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Украине все еще необходимы поставки советского вооружения, - Белый дом

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Мюнхен, Воскресенье 26 июня 2022 00:40
Украине все еще необходимы поставки советского вооружения, - Белый дом Фото: РСЗО БМ-21 "Град" (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Украине все еще необходимы поставки советского вооружения ввиду того, что в вооруженных силах присутствует достаточное количество такой техники, и она хорошо знакома украинским военным.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации совбеза США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг в Мюнхене.

"В первые недели войны союзниками был выбран значительный и, я думаю, правильный акцент на том, чтобы Украина получала системы вооружения, на которых они были обучены, знали, как их использовать, уже имели их на вооружении — бывшие советские образцы. В их поставках все еще есть необходимость", - отметил Кирби.

Он также подчеркнул, что сейчас в боевых действиях на востоке Украины также важна современная дальнобойная артиллерия, которую уже получают ВСУ. Для освоения новым образцам военной техники часть боевых подразделений отправляется на обучение в другие страны.

Напомним, в Украину уже прибыли американские ракетные системы HIMARS. Кроме того, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.

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