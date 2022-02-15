UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден и Джонсон поговорили об Украине: договорились о санкциях против РФ

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения Росси в Украину и договорились о санкциях против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и пресс-службу премьер-министра Великобритании.

В Белом доме отметили,

Напомним, что недавно Байден говорил об Украине с Путиным. При этом до сих пор непонятно, будет ли вторжение РФ в Украину.

Также сообщалось, что Джонсон планирует переговоры с европейскими лидерами об Украине. Речь пойдет о поддержке нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияВторжение России в Украину