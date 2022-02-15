Байден и Джонсон поговорили об Украине: договорились о санкциях против РФ

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения Росси в Украину и договорились о санкциях против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и пресс-службу премьер-министра Великобритании .

Напомним, что недавно Байден говорил об Украине с Путиным. При этом до сих пор непонятно, будет ли вторжение РФ в Украину.

Также сообщалось, что Джонсон планирует переговоры с европейскими лидерами об Украине. Речь пойдет о поддержке нашей страны.