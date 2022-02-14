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Джонсон: кризис вокруг Украины достиг критической отметки, но есть окно возможностей

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Лондон, Понедельник 14 февраля 2022 00:57
Джонсон: кризис вокруг Украины достиг критической отметки, но есть окно возможностей Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Британии намерен на этой неделе обсудить с европейскими лидерами способы не допустить войны в Украине. Стороны проработают вопрос оказания помощи Киеву в обеспечении обороны страны в случае вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independet.

В канцелярии Джонсона заявили, что все еще открыто окно возможности для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет предпринимать усилия вместе с союзниками, добиваясь от России того, "чтобы она отступила от края пропасти".

"Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение в Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России", - цитирует Джонсона представитель главы правительства.

В документе указывается, что среди прочего Джонсон будет обсуждать с союзниками Лондона по НАТО возможность оказания Украине дополнительной экономической поддержки, а также помощи в обеспечении обороны ее границ.

В конце недели ожидается визит главы британского правительства на континент, однако не указывается, какую именно страну он посетит. Речь может идти о пока не подтверждавшемся участии Джонсона в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая открывается в пятницу, 18 февраля. Глава министерства обороны королевства Бен Уоллес 16-17 января встретится с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

Напомним, накануне Борис Джонсон назвал следующие несколько дней самыми опасными на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Отметим, сегодня, 10 февраля, британский парламент утвердил закон, позволяющий правительству страны вводить против России жесткие санкции в случае ее вторжения в Украину.

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