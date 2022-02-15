RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден і Джонсон поговорили про Україну: домовилися про санкції проти РФ

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Россі в Україну і домовилися про санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому і прес-службу прем'єр-міністра Великобританії.

У Білому домі відзначили,

Нагадаємо, що нещодавно Байден говорив про Україну з Путіним. При цьому досі незрозуміло, чи буде вторгнення РФ в Україну.

Також повідомлялося, що Джонсон планує переговори з європейськими лідерами про Україну. Йтиметься про підтримку нашої країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяВторгнення Росії до України