Байден і Джонсон поговорили про Україну: домовилися про санкції проти РФ

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Россі в Україну і домовилися про санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому і прес-службу прем'єр-міністра Великобританії .

Нагадаємо, що нещодавно Байден говорив про Україну з Путіним. При цьому досі незрозуміло, чи буде вторгнення РФ в Україну.

Також повідомлялося, що Джонсон планує переговори з європейськими лідерами про Україну. Йтиметься про підтримку нашої країни.