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Байден: не думаю, що Китай спробує вторгнутися на Тайвань

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США вважає, що Китай, ймовірно, не робитиме спроб вторгнення на Тайвань.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News у Twitter, про це глава американської держави заявив у ході брифінгу.

"Я абсолютно впевнений, що нової холодної війни не повинно бути. Я багато разів спілкувався з Сі Цзіньпіном (лідером КНР - ред.), і ми були відвертими та зрозумілими один з одним з усіх питань. І я не думаю, що з боку Китаю буде якась неминуча спроба вторгнення на Тайвань", - заявив Байден.

Президент також зазначив, що політика США щодо Тайваню не змінилася, і його країна хоче бачити мирний результат у ситуації навколо острова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щопрезидент США Джо Байден зустрівся 14 листопада з лідером Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін на Балі, Індонезія.

За даними Білого дому, глави держав поговорили про свої пріоритети та обговорили наміри у низці питань.

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