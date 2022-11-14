Байден: не думаю, что Китай попытается вторгнуться на Тайвань

Президент США считает, что Китай, вероятно, не будет совершать попытки вторжения на Тайвань.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News в Twitter, об этом глава американского государства заявил в ходе брифинга.
"Я абсолютно уверен, что новой холодной войны не должно быть. Я много раз общался с Си Цзиньпином (лидером КНР - ред.), и мы были откровенны и ясны друг с другом по всем вопросам. И я не думаю, что со стороны Китая будет какая-то неминуемая попытка вторжения на Тайвань", - заявил Байден.
Президент также отметил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, и его страна хочет видеть мирный результат в ситуации вокруг острова.
Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден встретился 14 ноября с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на Бали, Индонезия.
По данным Белого дома, главы государств поговорили о своих приоритетах и обсудили намерения в ряде вопросов.
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