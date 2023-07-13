Байден не думає, що війна РФ проти України триватиме роками

"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії - економічно, політично та в інших - продовжувати цю війну", - сказав Байден.

При цьому президент США сказав, що не може передбачити, як закінчиться війна.

Водночас Байден сподівається, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі.

До того ж, він зазначив, що російський диктатор вже програв війну.

"Путін вже програв війну. У Путіна справжня проблема", - сказав він.

Підтримка України від США

Зазначимо, що США - найбільший союзник України у боротьбі проти Росії. Штати надають нашій державі фінансову та військові допомогу.

Зокрема, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, а також ППО Patriot та низку іншого озброєння. Штати також вводять санкції проти громадян Росії та компаній.

Байден неодноразово висловлював свою підтримку Україні. Так, він вважає, що Путін помилився, почавши вторгнення в Україну. Він також заявляв, що світ об'єднується завдяки Україні.

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