Байден не думає, що війна РФ проти України триватиме роками
Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії проти України не буде тривати роками через економічні та політичні втрати для країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена на прес-конференції в Гельсінкі.
"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії - економічно, політично та в інших - продовжувати цю війну", - сказав Байден.
При цьому президент США сказав, що не може передбачити, як закінчиться війна.
Водночас Байден сподівається, що Україна досягне суттєвого прогресу у наступі.
До того ж, він зазначив, що російський диктатор вже програв війну.
"Путін вже програв війну. У Путіна справжня проблема", - сказав він.
Підтримка України від США
Зазначимо, що США - найбільший союзник України у боротьбі проти Росії. Штати надають нашій державі фінансову та військові допомогу.
Зокрема, Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, а також ППО Patriot та низку іншого озброєння. Штати також вводять санкції проти громадян Росії та компаній.
Байден неодноразово висловлював свою підтримку Україні. Так, він вважає, що Путін помилився, почавши вторгнення в Україну. Він також заявляв, що світ об'єднується завдяки Україні.
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