Байден доручив "зрушити небо та землю" заради необхідної допомоги Україні, - Білий дім

Як заявив Карпентер, у Білому домі не знають, якою буде реакція Байдена на "план перемоги", який наступного тижня представить президент України Володимир Зеленський.

"Але, звичайно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну і поставити її у найсильнішу позицію наприкінці свого перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо та землю, щоб переконатися, що ми надаємо всю, особливо військову допомогу", - зазначив він.

Крім того, ця допомога стосується енергетичної безпеки, яка була частиною схваленого у квітні законопроекту щодо додаткового фінансування.

Щодо дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб території Росії, то, судячи з коментарів, це може бути темою для обговорень. "Але знову ж таки у мене немає жодних повідомлень сьогодні", - додав Карпентер.

За його словами, на сьогодні з цього питання точаться дуже активні дискусії. "І ми справді вважаємо, що Україні потрібно мати далекобійні засоби, які вона може використати", - сказав представник Білого дому.

Поїздка Зеленського до США

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках поїздки до США наступного тижня у нього заплановано низку зустрічей. Зокрема, з американським колегою Джо Байденом, представниками обох партій у Конгресі, а також кандидатами у президенти Камалою Харріс та Дональдом Трампом.

Очікується, що він представить свій "план перемоги". За його словами, три пункти вже підготовлені, сам план буде доступний усім країнам, зокрема представникам Росії.