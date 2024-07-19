Байден доручив вивчити шанси на виборах Камали Гарріс, - ABC

Президент США Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів вийти з перегонів.
Про це сказав високопоставлений чиновник адміністрації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
За словами чиновника, Байден попросив провести опитування про те, які шанси має віце-президент Камала Гарріс.
Також він повідомив, що великі донори в Нью-Йорку та Каліфорнії дали зрозуміти команді, що вони не відмовляють, але натиснули кнопку паузи.
Чиновник зазначив, що президент виснажений через COVID-19.
Нагадаємо, заклики до Байдена знятися з виборів зазвучали після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
Сам Байден заявив, що може покинути перегони через стан здоров'я.
Що відомо про Камалу Гарріс та її позицію щодо України - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.