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Байден поручил изучить шансы на выборах Камалы Харрис, - ABC

Фото: вице-президент США Камала Гаррис (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден стал более восприимчив к призывам выйти из гонки.

Об этом сказал высокопоставленный чиновник администрации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам чиновника, Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Камала Харрис.

Также он сообщил, что великие доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде, что они не отказывают, но нажали кнопку паузы.

Чиновник отметил, что президент истощен из-за COVID-19.

Напомним, призывы к Байдену сняться с выборов зазвучали после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Сам Байден заявил, что может покинуть гонку тлько из-за состояния здоровья.

Что известно о Камале Харриси ее позиции относительно Украины – в материале РБК-Украина.

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