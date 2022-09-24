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Байден доручив "натиснути" на енергетичну галузь для зниження цін на бензин

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден доручив своїй економічній команді чинити тиск на енергетичну галузь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Він хоче, щоб падіння світових цін на нафту позначалося на вартості палива в країні.

"Президент підтвердив «прихильність до зниження цін… з метою переходу до більш стабільного зростання без відмови від історичних економічних досягнень. Він також доручив команді чинити тиск на енергетичну галузь для забезпечення того, щоб падіння світових цін на нафту відбивалося на заправках для споживачів", - йдеться у повідомленні. у повідомленні Білого дому.

Індекс споживчих цін у США у серпні зріс на 0,1%, тоді як у липні динаміка була нульовою. У порівнянні з серпнем минулого року зростання цін склало 8,3%, що трохи нижче за липневу динаміку (8,5%) і рекордну червневу (9,1%). При цьому найбільше порівняно з липнем подешевшав бензин (на 10,6%) та дизельне паливо (на 5,9%).

Нагадаємо, ціни на нафту падали три тижні поспіль на тлі побоювань різкого підвищення відсоткових ставок, яке загальмує глобальне зростання і вдарить попит на паливо.

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Джозеф БайденНефть