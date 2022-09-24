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Байден поручил "оказать давление" на энергетическую отрасль для снижения цен на бензин

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден поручил своей экономической команде оказать давление на энергетическую отрасль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Он хочет, чтобы падение мировых цен на нефть отражалось на стоимости топлива в стране.

"Президент подтвердил «приверженность снижению цен… с целью перехода к более стабильному росту без отказа от исторических экономических достижений. Он также поручил команде оказать давление на энергетическую отрасль для обеспечения того, чтобы падение мировых цен на нефть отражалось на заправках для потребителей", - говорится в сообщении Белого дома.

Индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0,1%, тогда как в июле динамика была нулевой. По сравнению с августом прошлого года рост цен составил 8,3%, что чуть ниже июльской динамики (8,5%) и рекордной июньской (9,1%). При этом больше всего по сравнению с июлем подешевел бензин (на 10,6%) и дизельное топливо (на 5,9%).

Напомним, цены на нефть падали три недели подряд на фоне опасений резкого повышения процентных ставок, которое затормозит глобальный рост и ударит по спросу на топливо.

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Джозеф БайденНафта