ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден доручив "натиснути" на енергетичну галузь для зниження цін на бензин

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 24 вересня 2022 03:11
Байден доручив "натиснути" на енергетичну галузь для зниження цін на бензин Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден доручив своїй економічній команді чинити тиск на енергетичну галузь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Він хоче, щоб падіння світових цін на нафту позначалося на вартості палива в країні.

"Президент підтвердив «прихильність до зниження цін… з метою переходу до більш стабільного зростання без відмови від історичних економічних досягнень. Він також доручив команді чинити тиск на енергетичну галузь для забезпечення того, щоб падіння світових цін на нафту відбивалося на заправках для споживачів", - йдеться у повідомленні. у повідомленні Білого дому.

Індекс споживчих цін у США у серпні зріс на 0,1%, тоді як у липні динаміка була нульовою. У порівнянні з серпнем минулого року зростання цін склало 8,3%, що трохи нижче за липневу динаміку (8,5%) і рекордну червневу (9,1%). При цьому найбільше порівняно з липнем подешевшав бензин (на 10,6%) та дизельне паливо (на 5,9%).

Нагадаємо, ціни на нафту падали три тижні поспіль на тлі побоювань різкого підвищення відсоткових ставок, яке загальмує глобальне зростання і вдарить попит на паливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Нефть
NEWS
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
Атака дронів по Одесі. Чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю