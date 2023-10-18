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Байден доручив команді зібрати інформацію стосовно вибуху в лікарні Гази

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден доручив своїй команді зібрати всю наявну інформацію щодо вибуху в лікарні в Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена, опубліковану Білим домом.

"Я обурений і глибоко засмучений вибухом у лікарні Аль-Ахлі-Араб у Газі, а також жахливою загибеллю людей", - заявив він.

Президент США додав, що коли дізнався про вибух, то одразу в’язався з королем Йорданії Абдаллою II і прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху та "доручив групі з питань національної безпеки продовжити збір інформації про те, що саме сталося".

Удар по лікарні в Секторі Гази

Ввечері 17 жовтня в ХАМАС заявили про нібито ізраїльський удар по лікарні Аль-Ахлі в Газі, повдіомлялось про щонайменше 500 жертв.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню. На підтвердження цьому вони опублікували відео, на яке нібито потрапив момент запуску ракети "джихадом".

Після цього в Палестині оголосили жалобу, а її лідер Махмуд Аббас скасував заплановану на 18 жовтня участь у саміті з Байденом. Пізніше і сам очільник США заявив про відміну свого візиту до Йорданії, де він мав зустрітися з лідерами арабських країн.

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Джозеф БайденІзраїльХАМАССектор Газа