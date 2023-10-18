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Байден поручил команде собрать информацию о взрыве в больнице Газы

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден поручил своей команде собрать всю имеющуюся информацию о взрыве в больнице в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена, опубликованное Белым домом.

"Я возмущен и глубоко расстроен взрывом в больнице Аль-Ахли-Араб в Газе, а также ужасной гибелью людей", - заявил он.

Президент США добавил, что когда узнал о взрыве, то сразу связался с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаньяху и "поручил группе по национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что именно произошло".

Удар по больнице в Секторе Газа

Вечером 17 октября в ХАМАС заявили о якобы израильском ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, сообщалось о по меньшей мере 500 жертвах.

В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом" - при запуске, по их словам, произошла ошибка, которая привела к попаданию в больницу. В подтверждение этому они опубликовали видео, на которое, якобы, попал момент запуска ракеты "джихадом".

После этого в Палестине объявили траур, а ее лидер Махмуд Аббас упразднил запланированное на 18 октября участие в саммите с Байденом. Позже и сам глава США заявил об отмене своего визита в Иорданию, где ему предстояло встретиться с лидерами арабских стран.

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Джозеф БайденИзраильХАМАССектор Газа