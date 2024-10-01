Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю збивати іранські ракети

Президент США Джо Байден скликав термінову нараду щодо ситуації в Ізраїлі. Сьогодні Іран запустив по Ізраїлю понад 500 балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, президент США Джо Байден скликав термінову зустріч з віце-президентом Камалою Гарріс та їхніми радниками з питань національної безпеки.

Під час наради вони обговорили атаку Ірану на Ізраїль, яка на той момент вже відбулася.

За результатами наради Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю захиститися від іранських атак і збивати ракети, спрямовані на Ізраїль.

Президент США Байден і віце-президент Гарріс спостерігають за нападом Ірану на Ізраїль із ситуаційної кімнати Білого дому, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому.

Що передувало

Сьогодні, 1 вересня, війська Ізраїлю увійшли на територію Лівану в рамках операції проти "Хезболли". Ця операція була націлена на об'єкти інфраструктури терористів, які знаходяться в південній частині Лівану та загрожують Ізраїлю.

Водночас ввечері Іран запустив зі своєї території ракети в бік Ізраїлю. Вже відомо про запуск близько 500 балістичних ракет.

Про те, що відбувається в Ізраїлі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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