Байден поручил американским военным помочь Израилю сбивать иранские ракеты

Президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле. Сегодня Иран запустил по Израилю более 500 баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, президент США Джо Байден созвал срочную встречу с вице-президентом Камалой Гаррис и их советниками по национальной безопасности.

Во время совещания они обсудили атаку Ирана на Израиль, которая к тому моменту уже состоялась.

По результатам совещания Байден поручил американским военным помочь Израилю оградиться от иранских атак и сбивать ракеты, направленные на Израиль.

Президент США Байден и вице-президент Гаррис наблюдают за нападением Ирана на Израиль из ситуационной комнаты Белого дома, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Что предшествовало

Сегодня, 1 сентября, войска Израиля вошли на территорию Ливана в рамках операции против "Хезболлы". Эта операция была направлена на объекты инфраструктуры террористов, которые находятся в южной части Ливана и угрожают Израилю.

В то же время, вечером Иран запустил со своей территории ракеты в сторону Израиля. Уже известно о запуске около 500 баллистических ракет.

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