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Байден допустив зустріч з Сі Цзіньпіном у листопаді

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив, що може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави американської держави наводить Reuters.

"Така зустріч не призначена, але вона можлива", - сказав Байден під час спілкування з журналістами.

При цьому, як пише видання, неназвані американські офіційні особи попередили, що час та місце зустрічі, а також питання для обговорення ще не визначені.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомляло, що Білий дім уже почав планувати зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Вона нібито може відбутися у листопаді у Сан-Франциско.

За інформацією журналістів, зустріч хочуть організувати на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться у Сан-Франциско з 11 по 17 листопада.

Ще тиждень тому WSJ повідомляло про плани візиту до Вашингтона у жовтні головного дипломата та міністра закордонних справ Китаю Ван І. Це потрібно для того, щоб підготувати зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна.

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