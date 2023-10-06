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Байден допустил встречу с Си Цзиньпином в ноябре

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил, что может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ноябре.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы американского государства приводит Reuters.

"Такая встреча не назначена, но она возможна", - сказал Байден во время общения с журналистами. 

При этом, как пишет издание, неназванные американские официальные лица предупредили, что время и место встречи, а также вопросы для обсуждения еще не определены. 

Что предшествовало

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что Белый дом уже начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина. Она якобы может состояться в ноябре в Сан-Франциско. 

Согласно информации журналистов, встречу хотят организовать на на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. 

Еще неделю назад WSJ сообщало о планах визита в Вашингтон в октябре главного дипломата и министра иностранных дел Китая Ван И. Это нужно для того, чтобы подготовить встречу Байдена и Си Цзиньпина. 

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь