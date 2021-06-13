ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден допустив можливість покарання американських хакерів, що діють проти Росії

Новость на русском →
Лондон, Неділя 13 червня 2021 18:20
Байден допустив можливість покарання американських хакерів, що діють проти Росії Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден допустив можливість покарання американських хакерів, які діють проти Росії. Президент США заявив про необхідність притягати до відповідальності країни, що вкривають кіберзлочинців.

Про це американський лідер заявив на прес-конференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському Корнуоллі, передає CNN.

"США відкриті для пропозиції про притягнення до відповідальності своїх кіберзлочинців, що діють проти Росії", - сказав він.

Байден також зазначив, що його надихнули коментарі російського президента Володимира Путіна про те, що Росія готова екстрадувати кіберпрестуників в США на взаємній основі, якщо Вашингтон зробить те ж саме.

Американський лідер заявив після зустрічі лідерів G7 про необхідність притягати до відповідальності ті країни, які вкривають кіберзлочинців.

"Ми домовилися спільно працювати над кіберзагрозами, такими як програми - вимагачі, і притягнути до відповідальності країни, які вкривають кіберзлочинців", - сказав він.

Нагадаємо, раніше радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що американська адміністрація не вважає, що тема хакерської атаки на компанію SolarWinds втратила актуальність. За його словами, Джо Байден розраховує обговорити її зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Зазначимо, у Вашингтоні також заявляли, що США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки. Водночас Білий дім офіційно не заявляв про причетність російського уряду до останніх кібератак.

Як повідомляло РБК-Україна, в американському Держдепі попереджали Росію про відповідь у разі "агресивних або безрозсудних" дій перед самітом Байдена і Путіна.

Додамо, більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Джозеф Байден хакери кібератака
NEWS
Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО
Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами