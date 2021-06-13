Байден допустив можливість покарання американських хакерів, що діють проти Росії

Президент США Джо Байден допустив можливість покарання американських хакерів , які діють проти Росії. Президент США заявив про необхідність притягати до відповідальності країни, що вкривають кіберзлочинців.

Про це американський лідер заявив на прес-конференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському Корнуоллі, передає CNN .

"США відкриті для пропозиції про притягнення до відповідальності своїх кіберзлочинців, що діють проти Росії", - сказав він.

Байден також зазначив, що його надихнули коментарі російського президента Володимира Путіна про те, що Росія готова екстрадувати кіберпрестуників в США на взаємній основі, якщо Вашингтон зробить те ж саме.

Американський лідер заявив після зустрічі лідерів G7 про необхідність притягати до відповідальності ті країни, які вкривають кіберзлочинців.

"Ми домовилися спільно працювати над кіберзагрозами, такими як програми - вимагачі, і притягнути до відповідальності країни, які вкривають кіберзлочинців", - сказав він.