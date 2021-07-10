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Байден допустив відповідні атаки на сервери хакерів

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Вашингтон, Субота 10 липня 2021 00:06
Байден допустив відповідні атаки на сервери хакерів Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден вважає розумним для Вашингтона здійснювати атаки на сервери. Атаки мають проводиться як відповідні заходи проти програм-вимагачів кіберзлочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні американський лідер перед вильотом в штат Делавер поспілкувався з журналістами і дав їм ствердну відповідь на питання про перспективу атак на сервери.

Раніше повідомлялося, що, хакери, пов'язані з російською владою, зламали сервери Національного комітету Республіканської партії США. Пізніше Національний комітет Республіканської партії Сполучених Штатів (RNC) спростував інформацію про викрадення даних.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США.

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