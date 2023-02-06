Байден доніс до Китаю про плани США щодо розвідувального аеростата

Президент США Джо Байден заявив, що чітко доніс до китайської сторони, які заходи США мали намір вжити щодо аеростата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи перед журналістами біля Білого дому, Байден сказав, що спочатку вважав, що повітряну кулю треба збити.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали кулею-шпигуном.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростата, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити на наявність шпигунських технологій Китаю.

Також повідомлялося, що повітряна куля, помічена в небі над Латинською Америкою, також належить Китаю і нібито використовувалася для льотних випробувань.

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