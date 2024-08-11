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Байден детально пояснив, чому знявся з виборів президента США

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Якби президент США Джо Байден залишився б кандидатом на виборах в президенти, це б призвело лише до подальших обговорень його самого.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS Sunday Morning.

Байден пояснив, що опитування, які були у його розпорядженні, показували, що його позиції йшли "нога у ногу" з позиціями його головного опонента Дональда Трампа.

Він зауважив, що так було б до останнього, однак у той час чимало демократів побоювались, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді.

"Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах", – розповів Байден. 

"І я був стурбований, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою. Ви б брали у мене інтерв'ю про те, чому Ненсі Пелосі (колишній спікер Палати представників, - ред.) сказала, чому зробила так - і я думав, що це буде справжнім відволіканням уваги, номер один", – пояснив президент США.

Десятки демократів закликали Байдена передати естафету іншому кандидату, ставлячи під сумнів, чи зможе він перемогти Трампа в листопаді.

Байден знявся з виборів у президенти США

Нагадаємо, минулого місяця чинний президент США Джо Байден заявив, що знімається з виборів. Це сталось після тривалого тиску з боку демократів та кількох провальних виступів президента, зокрема і провальних дебатів з його основним опонентом Трампом.

У своєму зверненні Байден запропонував як кандидата на посаду президента - віце-президента Камалу Гарріс.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден