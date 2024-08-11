Байден подробно объяснил, почему снялся с выборов президента США

Байден пояснил, что опросы, которые были в его распоряжении, показывали, что его позиции шли "нога в ногу" с позициями его главного оппонента Дональда Трампа.

Он отметил, что так было бы до последнего, однако в то время многие демократы опасались, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на конгрессовые выборы в ноябре.

"Но случилось так, что многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь нанести им вред в гонке", - рассказал Байден.

"И я был обеспокоен, что если я останусь в гонке, это станет темой. Вы бы брали у меня интервью о том, почему Нэнси Пелоси (бывший спикер Палаты представителей, - ред.) сказала, почему сделала так - и я думал, что это будет настоящим отвлечением внимания, номер один", - пояснил президент США.

Десятки демократов призвали Байдена передать эстафету другому кандидату, ставя под сомнение, сможет ли он победить Трампа в ноябре.