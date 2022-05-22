Байден про ядерні випробування КНДР: США продумали відповідь на будь-які кроки

Президент США Джо Байден заявив, що не турбується через дії, які може зробити КНДР під час його азіатського турне. У тому числі можливого ядерного випробування, оскільки американська сторона продумала відповідь на будь-які кроки Пхеньяна.

"Ми готові до всього, що робить Північна Корея. Ми продумали нашу відповідь на все, що б вони не зробили. Так що я не стурбований, якщо ви це маєте на увазі", - сказав він.

До цього помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв про те, що Сполучені Штати не виключають провокації, ядерного або ракетного випробування з боку КНДР в ході поїздки Байдена в Азію.

Раніше високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні ряду проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.

Нагадавши, Пекін 20 травня почав масштабні військові навчання в Південнокитайському морі. У цей час президент США Джо Байден відвідає Азію з робочим візитом. За даними Управління морської безпеки в провінції Хайнань, військові навчання Китаю триватимуть до понеділка, 23 травня. Під час навчань цивільним та іншим невійськовим судам заборонено входити в зону маневрів.

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