В Румынии продлили чрезвычайное положение

Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Чрезвычайное положение продлили еще на месяц

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в стране будет продлено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает WHTC.

По словам президента, чрезвычайное положение в стране было продлено еще на месяц.

"Мы еще не достигли пика эпидемии, и ни в коем случае не пришло время расслабляться. Будет необходимо продлить чрезвычайное положение. Я потребовал, чтобы правительство предоставило предложения для включения в декрет, в ходе этой недели мы подготовим его текст, и в начале будущей недели я издам новый декрет, которым чрезвычайное положение будет продлено еще на месяц", - отметил он.

Чрезвычайное положение было введено в Румынии 16 марта сроком на 30 дней.

По последним данным, число инфицированных в Румынии составляет 4 057 человек, 406 вылечились, 157 человек умерли.

Напомним, 22 марта Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.

Кроме того, 24 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима тотального карантина. Жителям разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

Также правительство Румынии ужесточило карантинные меры в городе Сучава и прилегающих деревнях, которые расположены на границе с Украиной.