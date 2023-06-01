Байден все чаще переступает "красные линии" Путина. WP назвало причину

Американский президент Джо Байден уже не один раз переступал так называемые "червные линии" российского диктатора Владимира Путина. Однако принимая каждое из таких решений президент учитывает вероятный риск эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Несмотря на угрозы Путина о том, что вооружение Украины начнет мировую войну, президент Байден продолжает оказывать военную поддержку.

Решение президента Байдена помочь Украине получить истребители F-16, принятое в прошлом месяце, стало еще одним пересечением российской красной линии, которая, по словам Путина, должна была изменить войну и втянуть Вашингтон и Москву в прямой конфликт.

Однако несмотря на предостережения российского диктатора, Соединенные Штаты Америки постепенно соглашаются расширить украинский арсенал:

ракетами Javelin и Stinger;

ракетными установками HIMARS;

передовыми системами противоракетной обороны;

беспилотниками;

вертолетами;

танками M1 Abrams;

а вскоре и истребителями четвертого поколения.

По словам анонимных источников в США, основной причиной продолжающейся и даже растущей помощи для Украины, является не выполнение угроз со стороны Путина. Его блеф добавил лидерам США и Европы некоторую уверенность в том, что они могут продолжать оказывать помощь без тяжелых последствий.

"Россия столько раз обесценивала свои "красные линии", говоря, что определенные вещи неприемлемы, а потом ничего не делала, когда они происходили... Проблема в том, что мы не знаем фактической красной линии. Это в голове одного человека, и это может меняться со дня на день", - сказал эксперт по России Фонда Карнеги Максим Саморуков.

Представители США говорят, что управление риском эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников. Решая, какие новые системы вооружений предоставить Украине, они ориентируются на четыре ключевых фактора, сообщили чиновники.

"Им это нужно? Могут ли они этим воспользоваться? У нас это есть? Каким будет ответ России?", - сказал анонимный чиновник Госдепа.

Угрозы Путина

В начале вторжения России в феврале прошлого года Путин предупредил, что любая страна, которая попытается "помешать" его силам, "должна знать, что ответ России будет немедленным и приведет к последствиям, которых вы никогда не видели в истории".

Но по мере того, как война затянулась, предупреждения российского диктатора и его подчиненных стали еще более пафосными, он даже начал угрожать ядерным холокостом, если Россия столкнется с неудачами на поле боя.

"Если Россия почувствует угрозу своей территориальной целостности, мы применим все имеющиеся в нашем распоряжении средства защиты, и это не блеф", - заявил Путин в сентябре прошлого года.

Почему Путин бездействует?

По словам официальных лиц США, возможным объяснением нежелания Путина ударить по Западу является сокращение российской армии.

"Кажется, не в их интересах вступать сейчас в прямую конфронтацию с НАТО... Они не в состоянии это сделать", - сказал высокопоставленный чиновник США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли подсчитал, что Россия понесла 250 000 убитых и раненых с начала ее полномасштабного вторжения.

Путин заменил их на поле боя, сказал Милли, но резервистами, которые "плохо управляемы, плохо обучены, плохо оснащены, плохо обеспечены".

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