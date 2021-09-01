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Байден будет заверять Зеленского, что США помогут в противостоянии российской оккупации, - Bloomberg

Автор: Инна Собора

Президент Джо Байден будет стремиться заверить президента Украины Владимира Зеленского в том, что США привержены противодействию российской экспансии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, американский президент планирует обсудить вопросы национальной безопасности Украины в отношении России и способы оказания помощи США.

Они также обсудят усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Ранее у Байдена назвали ожидания от визита Зеленского.

РБК-Украина писало, что Зеленский назвал первый вопрос, с которого сегодня начнет встречу с Байденом.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден