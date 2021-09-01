Байден буде завіряти Зеленського, що США допоможуть в протистоянні російській окупації, - Bloomberg

Президент Джо Байден буде прагнути запевнити президента України Володимира Зеленського в тому, що США віддані протидії російській експансії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, американський президент планує обговорити питання національної безпеки України щодо Росії та способи надання допомоги США.
Вони також обговорять зусилля України по боротьбі з корупцією.
Раніше у Байдена назвали очікування від візиту Зеленського.
РБК-Україна писало, що Зеленський назвав перше питання, з якого сьогодні почне зустріч з Байденом.