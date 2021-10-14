Байден не будет вводить санкции против "Северного потока-2", - Politico

Президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание пишет, что администрация Байдена не намерена вводить санкции, как того добивается Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против "Северного потока-2".

Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на этого Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.

Отметим, США ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта "Северный поток-2", но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.