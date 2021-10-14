Байден не запроваджуватиме санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Президент США Джо Байден не запроваджуватиме санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Адміністрація не розглядає такі варіанти під час його президентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання пише, що адміністрація Байдена не має наміру вводити санкції, як того домагається Конгрес і сенатор-республіканець Тед Круз. Зокрема, Круз затягує затвердження семи американських послів і таким чином намагається домогтися введення заходів проти "Північного потоку-2".

Politico з посиланням на два джерела зазначає, що Білий дім виходив на зв'язок з сенатором, який підкреслив, що адміністрація Байдена юридично уповноважена вводити санкції. У відповідь на це Білий дім ясно дав зрозуміти, що санкції під час президентства Байдена не будуть запроваджені.

Зазначимо, США ввели санкції проти кількох компаній-учасниць проекту "Північний потік-2", але не проти компанії-оператора. Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи можуть погіршити відносини з Німеччиною.