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Байден буде "прямолінійно" діяти щодо Росії, - Білий дім

Новость на русском → Вашингтон, Середа 17 березня 2021 21:56
Байден буде "прямолінійно" діяти щодо Росії, - Білий дім Фото: Джен Псакі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа. Адміністрація Байдена буде діяти "прямолінійно".

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

У Білому домі пообіцяли, що нова адміністрація США буде поводити себе "прямолінійно" з Росією в тих питаннях, які викликають занепокоєння у Вашингтона.

"Наша адміністрація буде застосовувати інший підхід до Росії, ніж попередня адміністрація. Росіяни будуть відповідати за свої дії. Ми будемо прямолінійні, і ми будемо прямо діяти в тих сферах, де є питання, що викликають у нас стурбованість", - заявила Псакі.

Нагадаємо, до цього президент США Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею та пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Як з'ясувала розвідка США, російські спецслужби намагалися дискредитувати Байдена під час президентських виборів.

Крім того, сьогодні США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за використання хімічної зброї проти російських громадян. Мова йде про отруєння опозиціонера Олексія Навального та родини Скрипалів.

У відповідь на це Росія відкликала з Вашингтону свого посла. МЗС Росії хоче провести консультації з відкликаним послом щодо подальших відносин з США.

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