Байден буде "прямолінійно" діяти щодо Росії, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена буде застосовувати до Росії зовсім інший підхід, ніж адміністрація Дональда Трампа. Адміністрація Байдена буде діяти "прямолінійно".

У Білому домі пообіцяли, що нова адміністрація США буде поводити себе "прямолінійно" з Росією в тих питаннях, які викликають занепокоєння у Вашингтона.

"Наша адміністрація буде застосовувати інший підхід до Росії, ніж попередня адміністрація. Росіяни будуть відповідати за свої дії. Ми будемо прямолінійні, і ми будемо прямо діяти в тих сферах, де є питання, що викликають у нас стурбованість", - заявила Псакі.

Нагадаємо, до цього президент США Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею та пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Як з'ясувала розвідка США, російські спецслужби намагалися дискредитувати Байдена під час президентських виборів.